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В Екатеринбурге глыба льда упала на женщину с ребенком

В Екатеринбурге глыба льда упала на женщину с маленьким ребенком. Впоследствии у 31-летней местной жительницы диагностировали несколько ссадин и ушибов, а малыш серьезно не пострадал.
В Екатеринбурге глыба льда упала на женщину с ребенком

Инцидент отмечен накануне у одного из домов на Донбасской улице Екатеринбурга. Мать с ребенком прогуливалась по улице, когда сверху откололась и упала большая ледяная глыба. Коляска вследствие случившегося опрокинулась на бок, однако малыш смог избежать травм. 2 марта потерпевшая обратилась в местное отделение УМВД, призвав привлечь к ответственности лиц, причастных к схождению с крыши льдины.

Впоследствии за выяснение обстоятельств инцидента взялись сотрудники СКР Екатеринбурга, организовав соответствующую доследственную проверку. Опрашиваются местные жители, а пострадавшую гражданку отправили на экспертизу, проводятся другие необходимые процедуры. По итогам принимаемых мер впоследствии может утверждаться процессуальное решение.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 14:56

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