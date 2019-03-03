В Екатеринбурге глыба льда упала на женщину с ребенком
В Екатеринбурге глыба льда упала на женщину с маленьким ребенком. Впоследствии у 31-летней местной жительницы диагностировали несколько ссадин и ушибов, а малыш серьезно не пострадал.
Инцидент отмечен накануне у одного из домов на Донбасской улице Екатеринбурга. Мать с ребенком прогуливалась по улице, когда сверху откололась и упала большая ледяная глыба. Коляска вследствие случившегося опрокинулась на бок, однако малыш смог избежать травм. 2 марта потерпевшая обратилась в местное отделение УМВД, призвав привлечь к ответственности лиц, причастных к схождению с крыши льдины.
Впоследствии за выяснение обстоятельств инцидента взялись сотрудники СКР Екатеринбурга, организовав соответствующую доследственную проверку. Опрашиваются местные жители, а пострадавшую гражданку отправили на экспертизу, проводятся другие необходимые процедуры. По итогам принимаемых мер впоследствии может утверждаться процессуальное решение.
Инцидент отмечен накануне у одного из домов на Донбасской улице Екатеринбурга. Мать с ребенком прогуливалась по улице, когда сверху откололась и упала большая ледяная глыба. Коляска вследствие случившегося опрокинулась на бок, однако малыш смог избежать травм. 2 марта потерпевшая обратилась в местное отделение УМВД, призвав привлечь к ответственности лиц, причастных к схождению с крыши льдины.
Впоследствии за выяснение обстоятельств инцидента взялись сотрудники СКР Екатеринбурга, организовав соответствующую доследственную проверку. Опрашиваются местные жители, а пострадавшую гражданку отправили на экспертизу, проводятся другие необходимые процедуры. По итогам принимаемых мер впоследствии может утверждаться процессуальное решение.
Происшествия
Добавил: Курило Марина Сегодня, 14:56