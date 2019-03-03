Полина Гагарина дотянула с уборкой новогодней елки до марта

Несколько часов назад Полина Гагарина сделала новую публикацию в соцсети Instagram. Исполнительница показала фотографию, на которой она запечатлена со своими наследниками в том момент, когда они заняты уборкой новогодней елки. В комментарии к посту знаменитая певица написала, что ее семья установила новый рекорд, поскольку они только 3-го марта начали убирать атрибуты новогоднего праздника. В конце Полина Гагарина поинтересовалась у своих преданных поклонников, когда они разобрали елку у себя дома.Подписчики не заставили себя долго ждать. Некоторые написали, что сделали это еще месяц назад. Другие посчитали, что исполнительница разыгрывает их, ведь уже прошло 2 месяца после праздника. За весьма короткий промежуток времени новая публикация Полины Гагариной набрала более 140 тысяч отметок "Мне нравится".