Волочкова и Цискаридзе в студии “Секрета на миллион” открыли закулисные тайны Большого театра





Как рассказал Цискаридзе, именно он помог в становлении Волочковой как балерины, звезда балета многому ее научил и поделился профессиональным опытом. На каком-то этапе их взгляды на танец начали расходиться, артист задел коллегу и они перестали общаться. Однако именно Цискаридзе вступился за знаменитость, когда ее увольняли из Большого театра. В частности, он не подтвердил, что на такой шаг руководство пошло якобы из-за того, что балерина набрала в весе. Он отказался отзываться плохо о коллеге в тот период, а сама Волочкова в студии призналась со слезами на глазах, что не ожидала поддержки от бывшего наставника, но была ей рада.В 2011 году и сам Цискаридзе попал в неприятную ситуацию, поскольку негативно высказался о реконструкции театра. Когда худруку последнего Сергею Филину плеснули в лицо кислотой, тот сам назвал возможным подозреваемым именно звезду балета, и хотя артиста оправдали, у него остался неприятный осадок. Сейчас Волочкова тепло отзывается о Николае Цискаридзе, забыв о прежних разногласиях.