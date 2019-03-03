В Китае новый кроссовер Volkswagen Tayron обошёл по продажам Skoda Kodiaq и Karoq





В итоге, новинка по количеству продаж почти вдвое опередила такие модели, как Skoda Kodiaq и Karoq. Стоит напомнить, что Tayron находится на ступень ниже Teramont в линейке транспортных средств немецкого бренда. Модель получила такие габариты: высота – 1,66 метра, ширина – 1,86 метра, длина – 4,6 метра, колёсная база – 2,7 метра. Среди прочих технических характеристик стоит выделить двигатели TSI, генерирующие 185 и 220 лошадиных сил и «робота» DSG7.Топовые модификации также получат адаптивный круиз-контроль, стеклянную крышу и систему, предотвращающую столкновения. Китайские эксперты считают, что высокие продажи машины напрямую связаны с высококачественной сборкой кроссовера и грамотной ценовой политикой немецкого автоконцерна. Базовая версия Tayron в КНР стоит 188 тысяч юаней или 1,85 миллиона рублей.