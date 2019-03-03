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Актриса Юлия Меньшова ответила на критику хейтеров

Отечественная актриса Юлия Меньшова ответила на критику со стороны хейтеров. Нелестные высказывания в свой адрес 49-летняя знаменитость прокомментировала посредством поста в Instagram.
Актриса Юлия Меньшова ответила на критику хейтеров

В своем профиле Юлия Меньшова поделилась несколькими портретными снимками, отметив, что с момента ее появления на телевидении часть аудитории постоянно недовольна открытым ртом актрисы. Многих раздражает ее мимика, в том числе “кривляния” и “ужимки”. К такой критике звезда относится с пониманием и уважением, но только если она не доходит до хамства в ее адрес. Актриса уверена, что это нормально, если человек не нравится всем сразу.

Меньшова добавила, что показанные фото сделаны в рамках съемки передачи “Наши люди”, а адресованы они тем, кто все это время мечтал, чтобы актриса “захлопнула” рот. Многие подписчики поддержали кумира, призвав ее не обращать внимания на выпады со стороны недоброжелателей. Пост собрал почти 50 тысяч “лайков” от юзеров.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 15:05

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