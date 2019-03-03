"На воспитании у репетитора": Сын Ксении Собчак практически не видится с матерью

В последнее время Ксения Собчак часто посещает всевозможные светские мероприятия, телеведущая ведет свою программу на YouTube, где берет интервью у известных звезд. Поклонники не раз задавали кумиру вопрос, с кем проводит время 2-летний сын Максима Виторгана и Собчак, когда матери нет дома, но не дожидались ответа.После того, как Ксения Собчак опубликовала в Instagram видео с занятий 2-летнего малыша с репетитором по английскому языку, многие пришли к выводу, что именно этот мужчина воспитывает звездного наследника в отсутствие родителей. Стоит отметить, сама Ксения Собчак ранее рассказывала, что платит за занятия большие деньги.