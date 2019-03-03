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"На воспитании у репетитора": Сын Ксении Собчак практически не видится с матерью

Ксения Собчак недавно добавила в Stories в Instagram новое видео, где показала успехи своего 2-летнего сына Платона в знании английского языка. Поклонники тут же пришли к выводу, что ребенок практически не видится с матерью из-за ее занятости.
"На воспитании у репетитора": Сын Ксении Собчак практически не видится с матерью

В последнее время Ксения Собчак часто посещает всевозможные светские мероприятия, телеведущая ведет свою программу на YouTube, где берет интервью у известных звезд. Поклонники не раз задавали кумиру вопрос, с кем проводит время 2-летний сын Максима Виторгана и Собчак, когда матери нет дома, но не дожидались ответа.

После того, как Ксения Собчак опубликовала в Instagram видео с занятий 2-летнего малыша с репетитором по английскому языку, многие пришли к выводу, что именно этот мужчина воспитывает звездного наследника в отсутствие родителей. Стоит отметить, сама Ксения Собчак ранее рассказывала, что платит за занятия большие деньги.



 
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ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 14:22

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