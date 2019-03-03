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Светлана Сурганова откровенно рассказала о своей победе над раком

Отечественная певица Светлана Сурганова откровенно высказалась по поводу своей победы над раком. Страшный диагноз участнице группы “Ночные снайперы” поставили в 27 лет, подробностями она поделилась в программе “Однажды…” на НТВ.
Светлана Сурганова откровенно рассказала о своей победе над раком

С того момента, как стало известно об онкологии, Светлана Сурганова успела пережить клиническую смерть, прошла через несколько операций, а также столкнулась с необходимостью продолжительного восстановления. С тех пор экс-участница “Ночных снайперов” старается следить за своим здоровьем и не растрачивать себя на негативные эмоции, поскольку они забирают слишком много сил. Если звезда ощущает, что начинает “закипать”, пытается остановиться и все переосмыслить, взглянув на ситуацию под другим углом.
Светлана Сурганова откровенно рассказала о своей победе над раком

В моменты болезни Сургановой кажется, что если она сдастся и умрет, то подведет людей. Со своими музыкантами звезда старается не конфликтовать, наиболее громкий скандал случился в 2003 году, когда распались “Ночные снайперы”. С тех пор Сурганова и Диана Арбенина занимались своими проектами, но сейчас пара помирилась, не исключая сотрудничества в будущем.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 14:55

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