Светлана Сурганова откровенно рассказала о своей победе над раком





С того момента, как стало известно об онкологии, Светлана Сурганова успела пережить клиническую смерть, прошла через несколько операций, а также столкнулась с необходимостью продолжительного восстановления. С тех пор экс-участница “Ночных снайперов” старается следить за своим здоровьем и не растрачивать себя на негативные эмоции, поскольку они забирают слишком много сил. Если звезда ощущает, что начинает “закипать”, пытается остановиться и все переосмыслить, взглянув на ситуацию под другим углом.В моменты болезни Сургановой кажется, что если она сдастся и умрет, то подведет людей. Со своими музыкантами звезда старается не конфликтовать, наиболее громкий скандал случился в 2003 году, когда распались “Ночные снайперы”. С тех пор Сурганова и Диана Арбенина занимались своими проектами, но сейчас пара помирилась, не исключая сотрудничества в будущем.