На Украине для ВСУ обновили советский танк Т-80БВ
В Харькове сотрудники местного бронетанкового завода модернизировали советский танк Т-80БВ. Об этом пишет «Слово и Дело» со ссылкой на госконцерн «Укроборонпром».
Боевую отремонтированную машину уже поставляют в украинскую армию. В сравнении с Т-80БВ, который был принят на вооружение в 80-х, новинка оснащена более лучшей защитой бортов, новым прицелом, навигацией, радиостанцией и приборами ночного наблюдения. Также можно отметить, что в текущем году Харьковский завод начнет заниматься работами по улучшению танка Т-80УД.
С 2014 ВСУ с активностью применяет танковую технику на территории Донбасса, где последние пять лет идут боевые действия. Не так давно военнослужащие перебросили новые машины к линии соприкосновения. Танки находятся в жилом помещении поселка Марьинка.
Боевую отремонтированную машину уже поставляют в украинскую армию. В сравнении с Т-80БВ, который был принят на вооружение в 80-х, новинка оснащена более лучшей защитой бортов, новым прицелом, навигацией, радиостанцией и приборами ночного наблюдения. Также можно отметить, что в текущем году Харьковский завод начнет заниматься работами по улучшению танка Т-80УД.
С 2014 ВСУ с активностью применяет танковую технику на территории Донбасса, где последние пять лет идут боевые действия. Не так давно военнослужащие перебросили новые машины к линии соприкосновения. Танки находятся в жилом помещении поселка Марьинка.
Политика
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 14:39