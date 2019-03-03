АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Скандал на свадьбе и семейные тайны: Секрет на миллион Никиты Преснякова
EUR 74.80 USD 65.81
Курс валют на 02.03.2019

На Украине для ВСУ обновили советский танк Т-80БВ

В Харькове сотрудники местного бронетанкового завода модернизировали советский танк Т-80БВ. Об этом пишет «Слово и Дело» со ссылкой на госконцерн «Укроборонпром».
На Украине для ВСУ обновили советский танк Т-80БВ

Боевую отремонтированную машину уже поставляют в украинскую армию. В сравнении с Т-80БВ, который был принят на вооружение в 80-х, новинка оснащена более лучшей защитой бортов, новым прицелом, навигацией, радиостанцией и приборами ночного наблюдения. Также можно отметить, что в текущем году Харьковский завод начнет заниматься работами по улучшению танка Т-80УД.

С 2014 ВСУ с активностью применяет танковую технику на территории Донбасса, где последние пять лет идут боевые действия. Не так давно военнослужащие перебросили новые машины к линии соприкосновения. Танки находятся в жилом помещении поселка Марьинка.



 
+Дзен +Яндекс новости
Политика
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 14:39

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Сети за 100 тысяч рублей продают
Полина Гагарина дотянула с уборкой
Волочкова и Цискаридзе в студии
В Китае новый кроссовер Volkswagen
Актриса Юлия Меньшова ответила на
В США очевидцы запечатлели
В Екатеринбурге глыба льда упала на
Светлана Сурганова откровенно
Эксперты назвали эффективное средство
На Украине для ВСУ обновили советский
С третьей попытки во Львове снесли
Любовь Толкалину огорчила беспочвенная
"На воспитании у репетитора": Сын
Эксперты сообщили, что произойдет с
Эдиту Пьеху поклонники увидели в
Алла Пугачева помогла Бари Алибасову
Эксперты назвали самые ликвидные машины
После рождения детей звезда “Папиных
Министр транспорта Ирака заявил о
Актриса Роуз Макгоуэн рассказала
Валерий Блюменкранц покинул «Дом-2»
Microsoft добавила новую функцию в
Новая участница вывела из себя Илью
Компания Xiaomi представила “умную”
Звезда Comedy Woman Надежда Сысоева
Сергей Лазарев оставил на лице Леры
Беременная звезда «Дом-2» Дана
Владимир Путин наградил призеров лыжной
Ольга Бузова после ссоры «переманила»
Эксперты назвали худшие пищевые
Просмотреть все новости