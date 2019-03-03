На Украине для ВСУ обновили советский танк Т-80БВ





Боевую отремонтированную машину уже поставляют в украинскую армию. В сравнении с Т-80БВ, который был принят на вооружение в 80-х, новинка оснащена более лучшей защитой бортов, новым прицелом, навигацией, радиостанцией и приборами ночного наблюдения. Также можно отметить, что в текущем году Харьковский завод начнет заниматься работами по улучшению танка Т-80УД.С 2014 ВСУ с активностью применяет танковую технику на территории Донбасса, где последние пять лет идут боевые действия. Не так давно военнослужащие перебросили новые машины к линии соприкосновения. Танки находятся в жилом помещении поселка Марьинка.