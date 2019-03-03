Любовь Толкалину огорчила беспочвенная критика поклонников

Не так давно Любовь Толкалина опубликовала в личном профиле фото своей руки на книге, отметив, что во время перелета лучшее занятие — чтение и рисование мехенди. Однако многие фолловеры обратили внимание на неопрятный маникюр актрисы, раскритиковав его. Звезду такие высказывания огорчили, о чем она рассказала в следующей публикации, отметив, что две недели прожила в индийской деревне, где не было возможности ухаживать за ногтями.В новом ролике Толкалина в откровенном платье с глубоким декольте исполнила композицию "I'm Your Man" от Леонарда Коэна, неодобрительно прокомментировав отзывы подписчиков. По словам актрисы, кто-то в ее новой публикации обратит внимание только на грудь, пока другие заметят и творчество. По этому можно судить о самом человеке, а не об авторе поста. “Посмотрим, что там у вас внутри”, — обратилась артистка к юзерам, провоцируя новую волну обсуждений.