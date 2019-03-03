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Любовь Толкалину огорчила беспочвенная критика поклонников

Отечественная актриса Любовь Толкалина расстроилась из-за беспочвенной критики в свой адрес со стороны поклонников. Соответствующий пост звезда обнародовала в своем профиле в Instagram.
Любовь Толкалину огорчила беспочвенная критика поклонников

Не так давно Любовь Толкалина опубликовала в личном профиле фото своей руки на книге, отметив, что во время перелета лучшее занятие — чтение и рисование мехенди. Однако многие фолловеры обратили внимание на неопрятный маникюр актрисы, раскритиковав его. Звезду такие высказывания огорчили, о чем она рассказала в следующей публикации, отметив, что две недели прожила в индийской деревне, где не было возможности ухаживать за ногтями.

В новом ролике Толкалина в откровенном платье с глубоким декольте исполнила композицию "I'm Your Man" от Леонарда Коэна, неодобрительно прокомментировав отзывы подписчиков. По словам актрисы, кто-то в ее новой публикации обратит внимание только на грудь, пока другие заметят и творчество. По этому можно судить о самом человеке, а не об авторе поста. “Посмотрим, что там у вас внутри”, — обратилась артистка к юзерам, провоцируя новую волну обсуждений.



 
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ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 14:24

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