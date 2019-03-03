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Эксперты сообщили, что произойдет с телом человека после отказа от приема душа

Эксперты решили рассказать, что может произойти с телом человека после отказа от приема душа. Оказалось, что первым сильно страдает кожный покров.

Эксперты сообщили, что произойдет с телом человека после отказа от приема душа

Специалисты сообщили, что к коже начинают прилипать отмершие клетки и пот, что в результате создает благоприятную среду для размножения гнилостных бактерий. Также анаэробные организмы могут накапливаться, что приведет к обильному потообразованию и очень неприятному запаху, от которого будет весьма тяжело избавиться. Отказ от приема душа может привести к преждевременном старению и сухости кожи, поскольку наружный покров нуждается в постоянном увлажнении.

Дерматолог Бобби Бук рассказал, что отказ от душа может привести к гиперкератозу, акне, а также к гиперпигментации или экземе. Затем подобные действия вызовут покраснения на лице, руках, коленях и локтях. Усугубить все вышеперечисленные симптомы может отказ от душа в жаркое время года, когда кожный покров нуждается в постоянном уходе.



 
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Общество
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:16

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