АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Скандал на свадьбе и семейные тайны: Секрет на миллион Никиты Преснякова
EUR 74.80 USD 65.81
Курс валют на 02.03.2019

Эдиту Пьеху поклонники увидели в инвалидном кресле

Эдиту Пьеху поклонники увидели в инвалидном кресле, когда встречали ее на вокзале. Народную артистку СССР запечатлели на камеру.

Эдиту Пьеху поклонники увидели в инвалидном кресле

Певица возвращалась на поезде из Москвы, где провела концерт. На перроне ее ждала помощница с инвалидным креслом, на которое Пьеха сразу пересела из вагона. В Сети опубликованы кадры, на которых видно, что артистка передвигается с помощью коляски. Несмотря на трудности, народная любимица пообщалась с преданными поклонниками, а затем уехала домой.

Эдиту Пьеху поклонники увидели в инвалидном кресле

Зрители, присутствовавшие на концерте, отмечают, что у певицы наблюдалась скованность в движениях и трудности перемещения по сцене. Основную часть выступления она провела сидя. Несколько лет назад Эдита Пьеха серьезно повредила ногу на сцене. Тогда она получила тяжелую травму, которая, по мнению общественности, могла спровоцировать проблемы с передвижением.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 14:09

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Сети за 100 тысяч рублей продают
Полина Гагарина дотянула с уборкой
Волочкова и Цискаридзе в студии
В Китае новый кроссовер Volkswagen
Актриса Юлия Меньшова ответила на
В США очевидцы запечатлели
В Екатеринбурге глыба льда упала на
Светлана Сурганова откровенно
Эксперты назвали эффективное средство
На Украине для ВСУ обновили советский
С третьей попытки во Львове снесли
Любовь Толкалину огорчила беспочвенная
"На воспитании у репетитора": Сын
Эксперты сообщили, что произойдет с
Эдиту Пьеху поклонники увидели в
Алла Пугачева помогла Бари Алибасову
Эксперты назвали самые ликвидные машины
После рождения детей звезда “Папиных
Министр транспорта Ирака заявил о
Актриса Роуз Макгоуэн рассказала
Валерий Блюменкранц покинул «Дом-2»
Microsoft добавила новую функцию в
Новая участница вывела из себя Илью
Компания Xiaomi представила “умную”
Звезда Comedy Woman Надежда Сысоева
Сергей Лазарев оставил на лице Леры
Беременная звезда «Дом-2» Дана
Владимир Путин наградил призеров лыжной
Ольга Бузова после ссоры «переманила»
Эксперты назвали худшие пищевые
Просмотреть все новости