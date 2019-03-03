Эдиту Пьеху поклонники увидели в инвалидном кресле
Эдиту Пьеху поклонники увидели в инвалидном кресле, когда встречали ее на вокзале. Народную артистку СССР запечатлели на камеру.
Певица возвращалась на поезде из Москвы, где провела концерт. На перроне ее ждала помощница с инвалидным креслом, на которое Пьеха сразу пересела из вагона. В Сети опубликованы кадры, на которых видно, что артистка передвигается с помощью коляски. Несмотря на трудности, народная любимица пообщалась с преданными поклонниками, а затем уехала домой.
Зрители, присутствовавшие на концерте, отмечают, что у певицы наблюдалась скованность в движениях и трудности перемещения по сцене. Основную часть выступления она провела сидя. Несколько лет назад Эдита Пьеха серьезно повредила ногу на сцене. Тогда она получила тяжелую травму, которая, по мнению общественности, могла спровоцировать проблемы с передвижением.
Певица возвращалась на поезде из Москвы, где провела концерт. На перроне ее ждала помощница с инвалидным креслом, на которое Пьеха сразу пересела из вагона. В Сети опубликованы кадры, на которых видно, что артистка передвигается с помощью коляски. Несмотря на трудности, народная любимица пообщалась с преданными поклонниками, а затем уехала домой.
Зрители, присутствовавшие на концерте, отмечают, что у певицы наблюдалась скованность в движениях и трудности перемещения по сцене. Основную часть выступления она провела сидя. Несколько лет назад Эдита Пьеха серьезно повредила ногу на сцене. Тогда она получила тяжелую травму, которая, по мнению общественности, могла спровоцировать проблемы с передвижением.
ШоуБиз
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 14:09