С третьей попытки во Львове снесли стелу Монумента славы





Местные издания сообщают, что вскоре рабочие займутся разбитием остатков обелиска, созданного из бетона. До этого местные чиновники трижды объявляли тендер на осуществление демонтажа, но желающих провести работы не находилось. Спустя время администрация подписала договор с одной из организаций, но после его изучения представители компании расторгли договор. Лишь в январе нашелся подрядчик, согласившийся демонтировать памятник.Рабочую группу по сносу Монумента Славы создали во Львове еще два года назад, но сразу убрать объект не удавалось, потому как он не подпадал под действие закона о декоммунизации, и не являл собой символику коммунистического режима, а значит, не подлежал обязательной ликвидации. При этом мэрия города приняла решение демонтировать Монумент, потому как якобы он находится в аварийном положении и представляет угрозу для людей.