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Эксперты назвали самые ликвидные машины 2018 года на вторичном рынке

Как известно, ликвидность является одним из важнейших факторов при выборе машины. Специалисты решили составить ТОП-7 самых ликвидных моделей прошлого года на вторичном рынке.
Эксперты назвали самые ликвидные машины 2018 года на вторичном рынке

Рейтинг открывает Renault Sandero с высоким показателем сохранности цены – более 85%. В РФ данный автомобиль пользуется большой популярностью – он оснащен 1,6-литровым двигателем на 80 лошадиных сил, функционирующим в паре с 5-ступенчатой МКПП. Следом располагается Hyundai Elantra с результатом в 82,5%. Как и предыдущий представитель, седан относится к С-классу. В подкапотном пространстве находятся два мотора (в зависимости от модификации), генерирующие 130 и 150 лошадиных сил соответственно. Лидерство в сегменте D-класса осталось за Skoda Superb с результатом в 84%, что касается класса SUV (B), то здесь первое место за российским внедорожником Lada 4x4 – 85% сохранности стоимости.


В сегменте SUV первенство за Mazda CX-5 с показателем в 92%. Базовая комплектация получила 2,0-литровый движок на 150 лошадиных сил и МКПП. Оставшиеся два представителя зарубежного автопрома - Kia Sorento и Toyota Land Cruiser 200 имеют одинаковый результат – 83,3%.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 14:00

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