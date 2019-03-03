Алла Пугачева помогла Бари Алибасову расплатиться за ремонт стоимостью $2,5 млн





Многие звезды отечественного шоу-бизнеса предпочитают не экономить на ремонте в своих особняках и квартирах. У Бари Алибасова тоже имеется собственное жилье в столице суммарной площадью порядка 220 кв.м. Однако в проведении ремонта артисту помогла Алла Пугачева, а понадобился он из-за несчастного случая. Около восьми лет назад в жилплощади продюсера случился пожар, в сумме за проведение ремонтных работ пришлось выложить почти 2,5 млн долларов.Чтобы поддержать Алибасова, часть средств на ремонт ему выделили коллеги по цеху и друзья. В числе таковых оказалась и Примадонна, поскольку она часто откликается на просьбы знакомых, оказавшихся в затруднительном положении. Неизвестно, сколько певица “пожертвовала” продюсеру, но он до сих пор ей благодарен.