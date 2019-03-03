Валерий Блюменкранц покинул «Дом-2»

«Валер, это правда? Ты серьезно решил покинуть проект?», «Эх..жаль, а я верила, что вы с Пинчук еще помиритесь..», - продолжают писать в Сети.

По мнению многочисленных телезрителей, Блюменкранц понял, что возобновить отношения с Ириной Пинчук у него не получиться, поэтому решил оправиться за Периметр искать ту «единственную».Несколько часов назад Валерий сообщил поклонникам, что больше не является действующим участником «Дома-2». Нужно сказать, что экс-избранник Ирины и Таты тут же отредактировал информация о себе на личной страничке в Instagram.Теперь все желающие сотрудничать с Блюменкранцем будут напрямую общаться именно с ним. Стоит отметить, что у действующих участников «Дома-2» такой возможности попросту нет, ведь администрация реалити-шоу отбирает у ребят телефоны, поэтому с рекламодателями общаются совершенно другие люди.Нужно сказать, что многих поклонников телестройки очень расстроила новость о том, что Валерий покинул «Дом-2». По их словам, они до последнего верили, что Блюменкранц и Пинчук все-таки помирятся.К слову, Валерий уже начал вовсю наслаждаться свободной жизнью. К примеру, вчера Блюменкранц отдыхал в одном из своих любимых заведений в Москве в компании «старшего брата» Давида Григоряна, а в социальных сетях уже начали появляться видеозаписи, на которых бывший парень Пинчук танцует с неизвестной девушкой.