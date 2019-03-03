Новая участница вывела из себя Илью Яббарова после упоминания о его изменах беременной Алёне Савкиной





На телестройку «Дом-2» пришла новая потенциальная участница, которая на первом же обсуждении на лобном месте выразила своё недовольство в сторону Ильи Яббарова. Девушка напомнила ему о том, как он изменял беременной Алёне Савкиной, строя новые отношения в тот момент, пока она вынашивала его сына.В ответ возлюбленный Маргариты Ларченко разозлился и принялся оскорблять 18-летнюю участницу. Со слов Яббарова, никто не имеет права приходить на проект и говорить то, что ему вздумается. В своих поступках мужчина не видит ничего предосудительного, так как уже наладил отношения и с Алёной Савкиной, и развивает новые с Ларченко, а также не забывает про сына.