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Новая участница вывела из себя Илью Яббарова после упоминания о его изменах беременной Алёне Савкиной

Новая участница «Дома-2» вывела из себя Илью Яббарова, на лобном месте напомнив ему об изменах беременной Алёне Савкиной. Мужчина тут же принялся оскорблять девушку, считая её слишком маленькой, чтобы разбираться в отношениях взрослых людей.

Новая участница вывела из себя Илью Яббарова после упоминания о его изменах беременной Алёне Савкиной


На телестройку «Дом-2» пришла новая потенциальная участница, которая на первом же обсуждении на лобном месте выразила своё недовольство в сторону Ильи Яббарова. Девушка напомнила ему о том, как он изменял беременной Алёне Савкиной, строя новые отношения в тот момент, пока она вынашивала его сына.

Новая участница вывела из себя Илью Яббарова после упоминания о его изменах беременной Алёне Савкиной


В ответ возлюбленный Маргариты Ларченко разозлился и принялся оскорблять 18-летнюю участницу. Со слов Яббарова, никто не имеет права приходить на проект и говорить то, что ему вздумается. В своих поступках мужчина не видит ничего предосудительного, так как уже наладил отношения и с Алёной Савкиной, и развивает новые с Ларченко, а также не забывает про сына.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 13:27

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