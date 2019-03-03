После рождения детей звезда “Папиных дочек” Дарья Мельникова лишилась веры в “идеальный мир”

В своем профиле Дарья Мельникова написала, что идеальное утро она видит таким: пробуждение не раньше 10 часов, запах блинчиков и кофе из кухни, а потом неторопливый завтрак в пижаме рядом с читающим газету мужем и играющими детьми. В действительности же актриса просыпается от крика двух сыновей, оба из которых просят есть и не оставляют звездной матери спокойных минут. Однако ее попытки приготовить завтрак обычно проваливаются и они отправляются в кафе. Звезда “Папиных дочек” отметила, что с появлением наследников лишилась веры в “идеальный мир”, которого не существует, но реальность ей кажется более привлекательной.В комментариях фолловеры поддержали Дарью Мельникову, похвалив ее за терпение. Также многие отметили, что актриса замечательно выглядит, являясь матерью двух детей.