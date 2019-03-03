После рождения детей звезда “Папиных дочек” Дарья Мельникова лишилась веры в “идеальный мир”
Отечественная актриса Дарья Мельникова лишилась веры в “идеальный мир” после рождения двух детей. В этом звезда сериала “Папины дочки” призналась фолловерам посредством поста в Instagram.
В своем профиле Дарья Мельникова написала, что идеальное утро она видит таким: пробуждение не раньше 10 часов, запах блинчиков и кофе из кухни, а потом неторопливый завтрак в пижаме рядом с читающим газету мужем и играющими детьми. В действительности же актриса просыпается от крика двух сыновей, оба из которых просят есть и не оставляют звездной матери спокойных минут. Однако ее попытки приготовить завтрак обычно проваливаются и они отправляются в кафе. Звезда “Папиных дочек” отметила, что с появлением наследников лишилась веры в “идеальный мир”, которого не существует, но реальность ей кажется более привлекательной.
В комментариях фолловеры поддержали Дарью Мельникову, похвалив ее за терпение. Также многие отметили, что актриса замечательно выглядит, являясь матерью двух детей.
В своем профиле Дарья Мельникова написала, что идеальное утро она видит таким: пробуждение не раньше 10 часов, запах блинчиков и кофе из кухни, а потом неторопливый завтрак в пижаме рядом с читающим газету мужем и играющими детьми. В действительности же актриса просыпается от крика двух сыновей, оба из которых просят есть и не оставляют звездной матери спокойных минут. Однако ее попытки приготовить завтрак обычно проваливаются и они отправляются в кафе. Звезда “Папиных дочек” отметила, что с появлением наследников лишилась веры в “идеальный мир”, которого не существует, но реальность ей кажется более привлекательной.
В комментариях фолловеры поддержали Дарью Мельникову, похвалив ее за терпение. Также многие отметили, что актриса замечательно выглядит, являясь матерью двух детей.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 13:55