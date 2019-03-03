Актриса Роуз Макгоуэн рассказала поклонникам о сделанном аборте





В одном из сообществ в Twitter был опубликован пост о том, что каждая 4-я женщина в мире, которой исполнилось 45-лет, делала искусственное прерывание беременности. В комментарии Роуз Макгоуэн написала, что ей тоже приходилось делать аборт, произошло это после неправильного приема противозачаточных препаратов. Актриса рассказала, что узнав о беременности поняла, что не может взять в свою жизнь ребенка.Знаменитость призналась, что такое решение далось ей очень тяжело. Но в конце звезда телесериала "Зачарованные" заявила, что нисколько не жалеет о принятом тогда решении. При этом Роуз Макгоуэн не стала разглашать, от кого именно она забеременела. Напомнил, актриса состояла 3 года в браке с Дейви Дитейлом, но детей у пары нет.