Microsoft добавила новую функцию в мобильное приложение Excel
Мобильная версия Microsoft Excel пополнится возможностью распознавания фотографий, которые можно преобразить в редактируемую таблицу. По информации издания The Verge, уже через несколько дней пользователи смогут оценить новую функцию.
Например, после фотографирования таблицы на камеру девайса с любого бумажного носителя, снимок сразу же может преобразиться в редактируемую таблицу, уточняют инсайдеры. В первое время данное нововведение появится лишь на смартфонах с ОС Android, а затем и на iOS-девайсах.
Напомним, что около 2 недель назад в работе веб-сервиса Microsoft Office 365 произошел крупный сбой, ведь юзеры неоднократно указывали на проблему с подключением к сервису платформы и отсутствием доступа к Outlook.
Например, после фотографирования таблицы на камеру девайса с любого бумажного носителя, снимок сразу же может преобразиться в редактируемую таблицу, уточняют инсайдеры. В первое время данное нововведение появится лишь на смартфонах с ОС Android, а затем и на iOS-девайсах.
Напомним, что около 2 недель назад в работе веб-сервиса Microsoft Office 365 произошел крупный сбой, ведь юзеры неоднократно указывали на проблему с подключением к сервису платформы и отсутствием доступа к Outlook.
Технологии
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 13:30