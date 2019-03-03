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Microsoft добавила новую функцию в мобильное приложение Excel

Мобильная версия Microsoft Excel пополнится возможностью распознавания фотографий, которые можно преобразить в редактируемую таблицу. По информации издания The Verge, уже через несколько дней пользователи смогут оценить новую функцию.
Microsoft добавила новую функцию в мобильное приложение Excel

Например, после фотографирования таблицы на камеру девайса с любого бумажного носителя, снимок сразу же может преобразиться в редактируемую таблицу, уточняют инсайдеры. В первое время данное нововведение появится лишь на смартфонах с ОС Android, а затем и на iOS-девайсах.

Напомним, что около 2 недель назад в работе веб-сервиса Microsoft Office 365 произошел крупный сбой, ведь юзеры неоднократно указывали на проблему с подключением к сервису платформы и отсутствием доступа к Outlook.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 13:30

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