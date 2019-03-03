Компания Xiaomi представила “умную” стиральную машину с функцией сушки белья
Известная китайская компания Xiaomi выпустила “умную” стиральную машину, представленную под брендом Yunmi. Особенность техники в наличии функции быстрой сушки белья.
“Стиралка” от Xiaomi оснащена системой ИИ VioBrain, также на технику установлен двигатель производства США, поэтому отжим можно осуществлять при 1400 оборотах в минуту. Пользователю предложены 16 разных режимов стирки, в связи с чем можно без опасения стирать любые вещи, в том числе пуховики и джинсы. Особенностью является возможность полной сушки белья всего за 45 минут. За раз стиральная машина Yunmi вмещает до 10 кг одежды, а высушить способна около 6 кг.
“Стиралка” может похвастаться современной конденсационной системой сушки посредством горячего воздуха, а сушка белья осуществляется при постоянном нагреве и проворачивании барабана. Производитель подчеркивает, что после окончания процедуры одежда не окажется помятой или деформированной. Стоимость такой стиральной машинки составляет 490 долларов.
“Стиралка” от Xiaomi оснащена системой ИИ VioBrain, также на технику установлен двигатель производства США, поэтому отжим можно осуществлять при 1400 оборотах в минуту. Пользователю предложены 16 разных режимов стирки, в связи с чем можно без опасения стирать любые вещи, в том числе пуховики и джинсы. Особенностью является возможность полной сушки белья всего за 45 минут. За раз стиральная машина Yunmi вмещает до 10 кг одежды, а высушить способна около 6 кг.
“Стиралка” может похвастаться современной конденсационной системой сушки посредством горячего воздуха, а сушка белья осуществляется при постоянном нагреве и проворачивании барабана. Производитель подчеркивает, что после окончания процедуры одежда не окажется помятой или деформированной. Стоимость такой стиральной машинки составляет 490 долларов.
Технологии
Добавил: Курило Марина Сегодня, 13:24