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Компания Xiaomi представила “умную” стиральную машину с функцией сушки белья

Известная китайская компания Xiaomi выпустила “умную” стиральную машину, представленную под брендом Yunmi. Особенность техники в наличии функции быстрой сушки белья.
Компания Xiaomi представила “умную” стиральную машину с функцией сушки белья

“Стиралка” от Xiaomi оснащена системой ИИ VioBrain, также на технику установлен двигатель производства США, поэтому отжим можно осуществлять при 1400 оборотах в минуту. Пользователю предложены 16 разных режимов стирки, в связи с чем можно без опасения стирать любые вещи, в том числе пуховики и джинсы. Особенностью является возможность полной сушки белья всего за 45 минут. За раз стиральная машина Yunmi вмещает до 10 кг одежды, а высушить способна около 6 кг.

“Стиралка” может похвастаться современной конденсационной системой сушки посредством горячего воздуха, а сушка белья осуществляется при постоянном нагреве и проворачивании барабана. Производитель подчеркивает, что после окончания процедуры одежда не окажется помятой или деформированной. Стоимость такой стиральной машинки составляет 490 долларов.



 
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Технологии
Добавил: Курило Марина Сегодня, 13:24

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