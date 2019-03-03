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Ольга Бузова после ссоры «переманила» общих с сестрой подруг на свою сторону

Ольга Бузова после недавней ссоры «переманила» на свою сторону общих с сестрой Анной Бузовой подруг. Об этом фанаты певицы догадались после того, как никто из близкого окружения не поздравил её родственницу с открытием собственной студии красоты.

Ольга Бузова после ссоры «переманила» общих с сестрой подруг на свою сторону


Ольга и Анна Бузовы поссорились ещё месяц назад, но до сих пор родным сёстрам так и не удалось отыскать пути примирения. Кроме того, фанаты начали подозревать, что ведущая «Дома-2» «переманила» на свою сторону общих подруг родственниц Яну Акру и Ольгу Десятковскую, поставив их перед выбором.

Ольга Бузова после ссоры «переманила» общих с сестрой подруг на свою сторону


Если всё так и произошло, считают фолловеры в Instagram, то не удивительно, что девушки выбрали более выгодную для себя сторону Ольги Бузовой, ведь рядом с ней всегда деньги, популярность и веселье, чего нельзя сказать про замужнюю Анну Бузову.

Ольга Бузова после ссоры «переманила» общих с сестрой подруг на свою сторону


Несмотря на подобные слухи, публика убеждена, что отсутствие вот таких «подруг» рядом пойдёт Анне Бузовой только на пользу. Родственница ведущей «Дома-2» самостоятельно открыла студию красоты и не воспользовалась возможностью рекламы в аккаунте сестры, а значит хочет, чтобы её успех был по-настоящему заслуженным. Кроме того, у Анны Бузовой есть любящий муж, благодаря которому та находит силы на новые свершения.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 13:01

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