Беременная звезда «Дом-2» Дана Николенко попросила будущего малыша «потерпеть»

«Сегодня мы с папочкой будем собирать тебе кроватку и качельку, оформлять до конца комнату, поэтому до завтра потерпи.. завтра у твоей бабушки день рождения - вот можешь ей подарочек и сделать», - обратилась через социальные сети беременная Николенко к будущему малышу.

По словам возлюбленной Дмитрия Кварацхелия, у нее уже опустился животик.Невзирая на то, что Николенко и Кварацхелия покинули реалити-шоу несколько месяцев назад, за их личной жизнью по-прежнему внимательно наблюдают многие телезрители и участники «Дома-2».Каждый день Дана старается общаться с поклонниками, рассказывает им, как протекает ее беременность, а также делиться с будущими мамочками различными ссылками интернет-магазинов, где она приобрела ту или иную детскую вещь для своего малыша.На днях Николенко сообщила, что побывала на очередном УЗИ, которое показало, что совсем скоро наступит то радостное событие, к которому она готовилась на протяжении 9 месяцев.Считанные часы назад экс-участница «Дома-2» попросила в Instagram своего будущего малыша «потерпеть» еще день, а все из-за того, что они с папой еще полностью не приготовили ему детскую комнату.Как оказалось, многих подписчиков Даны очень интересует, почему они решили приобрести по 2 коляски и кроватки. По словам девушки, все на самом деле очень просто – одну кроватку и коляску они оставят у себя в квартире, а второй набор детских вещей останется у ее родителей.