Звезда Comedy Woman Надежда Сысоева снялась топлес на отдыхе в Таиланде





Не так давно Надежда Сысоева вернулась с отдыха в Таиланде, где проводила свой зимний отпуск. Однако звезда Comedy Woman по-прежнему периодически делится с подписчиками фото с отдыха, не скрывая, что скучает по солнцу и пляжу. На новом кадре актриса позирует на фоне экзотической растительности, спустив верх купальника, оставив его прикрывать только нижнюю часть тела. При этом обнаженную грудь знаменитость оградила от объектива руками. В подписи к публикации Сысоева призналась в любви к фолловерам, рассказав немного о новом номере, который они недавно сочинили для Comedy Woman.В комментариях поклонники начали засыпать комплиментами владелицу аккаунта, отметив, что у кумира потрясающая фигура, а ее стройности можно только позавидовать. Впрочем, некоторым кадр показался чрезмерно откровенным.