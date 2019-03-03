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Звезда Comedy Woman Надежда Сысоева снялась топлес на отдыхе в Таиланде

Надежда Сысоева поделилась с поклонниками откровенным снимком, где она позирует топлес. Соответствующий кадр звезда Comedy Woman разместила на личной странице в сети Instagram.
Звезда Comedy Woman Надежда Сысоева снялась топлес на отдыхе в Таиланде

Не так давно Надежда Сысоева вернулась с отдыха в Таиланде, где проводила свой зимний отпуск. Однако звезда Comedy Woman по-прежнему периодически делится с подписчиками фото с отдыха, не скрывая, что скучает по солнцу и пляжу. На новом кадре актриса позирует на фоне экзотической растительности, спустив верх купальника, оставив его прикрывать только нижнюю часть тела. При этом обнаженную грудь знаменитость оградила от объектива руками. В подписи к публикации Сысоева призналась в любви к фолловерам, рассказав немного о новом номере, который они недавно сочинили для Comedy Woman.
Звезда Comedy Woman Надежда Сысоева снялась топлес на отдыхе в Таиланде

В комментариях поклонники начали засыпать комплиментами владелицу аккаунта, отметив, что у кумира потрясающая фигура, а ее стройности можно только позавидовать. Впрочем, некоторым кадр показался чрезмерно откровенным.



 
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ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 13:16

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