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Сергей Лазарев оставил на лице Леры Кудрявцевой синяк

Сергей Лазарев оставил на лице своей экс-возлюбленной Леры Кудрявцевой синяк. Об этом отечественная телеведущая рассказала поклонникам в режиме Stories на просторах Instagram.
Сергей Лазарев оставил на лице Леры Кудрявцевой синяк

В своем профиле в соцсети Лера Кудрявцева поделилась множеством видео из Германии, где накануне проходила “Песня года”. Она и Сергей Лазарев стали ведущими мероприятия, поэтому в кадре часто появляется сам певец. Также знаменитость успела спеть в компании Николая Баскова, а перед этим прогулялась по немецким улицам. После окончания культурного мероприятия теледива показала видео, где у нее на подбородке виднеется небольшой синяк. Знаменитость передала привет Лазареву, а затем, указав на царапину, заявил, что это было лишним.
Сергей Лазарев оставил на лице Леры Кудрявцевой синяк

При этом Кудрявцева не стала уточнять, при каких обстоятельствах бывший возлюбленный ее травмировал. Судя по видео на странице телеведущей, они с Лазаревым сохранили дружеские отношения после расставания.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 13:09

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