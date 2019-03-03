Сергей Лазарев оставил на лице Леры Кудрявцевой синяк
Сергей Лазарев оставил на лице своей экс-возлюбленной Леры Кудрявцевой синяк. Об этом отечественная телеведущая рассказала поклонникам в режиме Stories на просторах Instagram.
В своем профиле в соцсети Лера Кудрявцева поделилась множеством видео из Германии, где накануне проходила “Песня года”. Она и Сергей Лазарев стали ведущими мероприятия, поэтому в кадре часто появляется сам певец. Также знаменитость успела спеть в компании Николая Баскова, а перед этим прогулялась по немецким улицам. После окончания культурного мероприятия теледива показала видео, где у нее на подбородке виднеется небольшой синяк. Знаменитость передала привет Лазареву, а затем, указав на царапину, заявил, что это было лишним.
При этом Кудрявцева не стала уточнять, при каких обстоятельствах бывший возлюбленный ее травмировал. Судя по видео на странице телеведущей, они с Лазаревым сохранили дружеские отношения после расставания.
В своем профиле в соцсети Лера Кудрявцева поделилась множеством видео из Германии, где накануне проходила “Песня года”. Она и Сергей Лазарев стали ведущими мероприятия, поэтому в кадре часто появляется сам певец. Также знаменитость успела спеть в компании Николая Баскова, а перед этим прогулялась по немецким улицам. После окончания культурного мероприятия теледива показала видео, где у нее на подбородке виднеется небольшой синяк. Знаменитость передала привет Лазареву, а затем, указав на царапину, заявил, что это было лишним.
При этом Кудрявцева не стала уточнять, при каких обстоятельствах бывший возлюбленный ее травмировал. Судя по видео на странице телеведущей, они с Лазаревым сохранили дружеские отношения после расставания.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 13:09