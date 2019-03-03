Ольгу Бузову высмеяли за копирование фразы Леди Гаги об успехе и своих достижениях





Ольга Бузова до сих пор не может нарадоваться тому, что на премии «Золотая дорожка», организованной газетой «Московский комсомолец», её наградили в номинации «самая популярная певица российского шоу-бизнеса». Так, недавно ведущая «Дома-2» посвятила своей награде очередной пост в Instagram, в котором скопировала высказывание известной зарубежной певицы Леди Гаги.Ольга Бузова обратилась к тем, кто наблюдал за её победой сидя дома на диване, к тем, кто считает, что её труд не такой уж и тяжёлый, а потому упорно осуждает всех артистов за невероятную популярность и любовь зрителей. Певица отметила, что она достигла таких высот из-за своей способности не сдаваться даже тогда, когда все вокруг критикуют и убеждают в бесполезности её дела.Фолловеры тут же вспомнили высказывания Леди Гаги во время вручения той престижной премии, отметив, что зарубежная исполнительница произносила свою речь не «с листочка», а говорила то, что чувствует, прямо на сцене, не сдерживая слёз радости. Ольга Бузова же оказалась просто высмеяна за такое копирование более популярной коллеги и присваивание себе чужих переживаний.