Эксперты назвали худшие пищевые привычки для людей с диабетом
В мире есть большое количество людей с диабетом. По этой причине эксперты решили назвать несколько худших пищевых привычек для людей, которые страдают данным заболеванием.
Как утверждают эксперты людям с диабетом не следует отказываться от утреннего приема пищи, поскольку это может привести к снижению чувствительности инсулинозависимых клеток к действию инсулина и увеличить риск к ожирению. Лучше всего для завтрака подойдут фрукты, ягоды, цельнозерновые хлопья и фильтрованный йогурт. Диабетикам следует отказаться от употребления насыщенных жиров, а использовать оливковое или ореховое масло. Не стоит злоупотреблять красным мясом, поскольку переизбыток белка влияет на уровень глюкозы в крови.
Людям с диабетом необходимо измерять уровень глюкозы перед тренировкой, чтобы предотвратить гипогликемию во время занятий спортом. В этот список вошли и такие привычки, как употребления сахаросодержащих соков и сухофруктов вместо свежих фруктов. Также эксперты не советуют делать долгих перерывов между приемами пищи, если диабетик знает, что ему придется провести много времени в дороге, лучше взять с собой еду.
Как утверждают эксперты людям с диабетом не следует отказываться от утреннего приема пищи, поскольку это может привести к снижению чувствительности инсулинозависимых клеток к действию инсулина и увеличить риск к ожирению. Лучше всего для завтрака подойдут фрукты, ягоды, цельнозерновые хлопья и фильтрованный йогурт. Диабетикам следует отказаться от употребления насыщенных жиров, а использовать оливковое или ореховое масло. Не стоит злоупотреблять красным мясом, поскольку переизбыток белка влияет на уровень глюкозы в крови.
Людям с диабетом необходимо измерять уровень глюкозы перед тренировкой, чтобы предотвратить гипогликемию во время занятий спортом. В этот список вошли и такие привычки, как употребления сахаросодержащих соков и сухофруктов вместо свежих фруктов. Также эксперты не советуют делать долгих перерывов между приемами пищи, если диабетик знает, что ему придется провести много времени в дороге, лучше взять с собой еду.
Общество
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:00