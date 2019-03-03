Эксперты назвали худшие пищевые привычки для людей с диабетом





Как утверждают эксперты людям с диабетом не следует отказываться от утреннего приема пищи, поскольку это может привести к снижению чувствительности инсулинозависимых клеток к действию инсулина и увеличить риск к ожирению. Лучше всего для завтрака подойдут фрукты, ягоды, цельнозерновые хлопья и фильтрованный йогурт. Диабетикам следует отказаться от употребления насыщенных жиров, а использовать оливковое или ореховое масло. Не стоит злоупотреблять красным мясом, поскольку переизбыток белка влияет на уровень глюкозы в крови.Людям с диабетом необходимо измерять уровень глюкозы перед тренировкой, чтобы предотвратить гипогликемию во время занятий спортом. В этот список вошли и такие привычки, как употребления сахаросодержащих соков и сухофруктов вместо свежих фруктов. Также эксперты не советуют делать долгих перерывов между приемами пищи, если диабетик знает, что ему придется провести много времени в дороге, лучше взять с собой еду.