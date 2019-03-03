АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Скандал на свадьбе и семейные тайны: Секрет на миллион Никиты Преснякова
EUR 74.80 USD 65.81
Курс валют на 02.03.2019

Эксперты назвали худшие пищевые привычки для людей с диабетом

В мире есть большое количество людей с диабетом. По этой причине эксперты решили назвать несколько худших пищевых привычек для людей, которые страдают данным заболеванием.

Эксперты назвали худшие пищевые привычки для людей с диабетом

Как утверждают эксперты людям с диабетом не следует отказываться от утреннего приема пищи, поскольку это может привести к снижению чувствительности инсулинозависимых клеток к действию инсулина и увеличить риск к ожирению. Лучше всего для завтрака подойдут фрукты, ягоды, цельнозерновые хлопья и фильтрованный йогурт. Диабетикам следует отказаться от употребления насыщенных жиров, а использовать оливковое или ореховое масло. Не стоит злоупотреблять красным мясом, поскольку переизбыток белка влияет на уровень глюкозы в крови.

Людям с диабетом необходимо измерять уровень глюкозы перед тренировкой, чтобы предотвратить гипогликемию во время занятий спортом. В этот список вошли и такие привычки, как употребления сахаросодержащих соков и сухофруктов вместо свежих фруктов. Также эксперты не советуют делать долгих перерывов между приемами пищи, если диабетик знает, что ему придется провести много времени в дороге, лучше взять с собой еду.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты назвали самые ликвидные машины
После рождения детей звезда “Папиных
Министр транспорта Ирака заявил о
Актриса Роуз Макгоуэн рассказала
Валерий Блюменкранц покинул «Дом-2»
Microsoft добавила новую функцию в
Новая участница вывела из себя Илью
Компания Xiaomi представила “умную”
Звезда Comedy Woman Надежда Сысоева
Сергей Лазарев оставил на лице Леры
Беременная звезда «Дом-2» Дана
Владимир Путин наградил призеров лыжной
Ольга Бузова после ссоры «переманила»
Эксперты назвали худшие пищевые
Константин Эрнст с радостью уступил бы
Ольгу Бузову высмеяли за копирование
Николай Цискаридзе рассказал о просьбе
The Sunday Times назвала причину
Ольга Бузова на концерте МК дала
СМИ рассказали о мужчинах, которых
Huawei P30 Pro с 10-кратным зумом
СМИ: Против Меган Маркл готовится
Певица Лада Дэнс удивила поклонников
Ученые озадачены «общением» клеток в
Анастасия Волочкова показала
Медики рассказали о последствиях
Ксения Собчак опять начала скрывать
Захар Саленко создаст фиктивную пару с
Максим Фадеев возмущен исполнением
Участники «Дом-2» перестали скрывать
Просмотреть все новости