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Константин Эрнст с радостью уступил бы Владиславу Листьеву пост гендиректора Первого канала

Константин Эрнст признался, что с радостью уступил бы покойному Владиславу Листьеву пост гендиректора Первого канала. Телеведущего убили еще в марте 1995 года в подъезде собственного дома в Москве.
Константин Эрнст с радостью уступил бы Владиславу Листьеву пост гендиректора Первого канала

Вспоминая коллегу, Константин Эрнст отметил, что в свое время Листьев являлся одной из наиболее популярных личностей в России, не уступая известным политикам и артистам. Он не раз говорил коллеге, что если бы тот решился предложить свою кандидатуру на место президента, народ бы пошел за него голосовать. В то же время журналист до последнего был скромным и не страдал от звездности, разделяя кабинет с секретарем. По словам Эрнста, он видел на должности гендиректора Первого канала именно Листьева.
Константин Эрнст с радостью уступил бы Владиславу Листьеву пост гендиректора Первого канала

С покойным телеведущим деятеля связывала не только работа, но и крепкая дружба. Они часто проводили вечера за разговорами, посещали рестораны или беседовали на палубах пароходов. Эрнст признается, что смерть Листьева для него стала неожиданностью, он подозревает, кто виновен в случившемся, но без доказательств его знания не имеют смысла.



 
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Культура
Добавил: Курило Марина Сегодня, 12:55

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