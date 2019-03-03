Константин Эрнст с радостью уступил бы Владиславу Листьеву пост гендиректора Первого канала





Вспоминая коллегу, Константин Эрнст отметил, что в свое время Листьев являлся одной из наиболее популярных личностей в России, не уступая известным политикам и артистам. Он не раз говорил коллеге, что если бы тот решился предложить свою кандидатуру на место президента, народ бы пошел за него голосовать. В то же время журналист до последнего был скромным и не страдал от звездности, разделяя кабинет с секретарем. По словам Эрнста, он видел на должности гендиректора Первого канала именно Листьева.С покойным телеведущим деятеля связывала не только работа, но и крепкая дружба. Они часто проводили вечера за разговорами, посещали рестораны или беседовали на палубах пароходов. Эрнст признается, что смерть Листьева для него стала неожиданностью, он подозревает, кто виновен в случившемся, но без доказательств его знания не имеют смысла.