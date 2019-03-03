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Ольга Бузова на концерте МК дала танцевальный мастер-класс

Новоиспеченная артистка Ольга Бузова опять «отметилась» на очередном своем выступлении.

Поющая телеведущая решила дать танцевальный мастер-класс на концерте МК.

Ольга Бузова на концерте МК дала танцевальный мастер-класс

Вчера Бузова опубликовала в личном инста-блоге новую видеозапись, под которой поспешила поблагодарить «Московский комсомолец» (МК) за то, что организаторы пригласили ее на свой концерт, а также вручили престижную награду.

Наш сервис уже писал о том, что несколько дней назад Ольга стала владелицей одной из музыкальных премий «Звуковая дорожка» в категории «популярная певица России».

На видеоролике, которым поделилась телезнаменитость, она исполняет один из своих хитов «Танцуй под Бузову». На записи видно, что Ольга в окружении десятков парней решила дать зрителям мастер-класс, в котором, как видно на ролике, многие решили принять участие.

Ольга Бузова на концерте МК дала танцевальный мастер-класс

Также под видео Бузова поспешила поблагодарить Артура Гаспаряна, который, по ее словам, верил в нее с самого начала. Всего за сутки видеоролик танцевального мастер-класса Ольги в Instagram посмотрели почти 2 миллиона раз, а поклонники ведущей реалити-шоу «Дом-2» поспешили в очередной раз восхититься способностями своей любимицы.

«Оль, ты такая молодец! Поверь мне, любая шумиха, в центре которой оказывается твое имя, тебе только на руку!», - отметила одна из подписчиц Бузовой.

К слову, в конце своего блога Ольга решила процитировать слова Фаины Раневской.

«..И на злобу дня, хочется добавить: Лучше быть хорошим человеком, «ругающимся матом», чем тихой, воспитанной тв*рью», - отметила Ольга Бузова.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:35

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