Николай Цискаридзе рассказал о просьбе Лолиты Милявской поставить ее на пуанты





Впервые на пуанты Лолита Милявская стала в 41-летнем возрасте, тогда у нее был совместный номер с Николаем Цискаридзе. Вместе пара появилась на сцене во время композиции “Как жаль”, ради чего артистка даже облачилась в пачку. Притом идея станцевать в тандеме пришла именно к певице, она просила артиста научить ее упражняться в пуантах, тянуть носок и выполнять другие элементы, предусмотренные балетом.Цискаридзе отметил, что в итоге Милявская отлично справилась со своей задачей, поскольку после окончания номера зал разразился аплодисментами. Притом вспоминая о сцене с просьбой, звезда балета признался, что в тот момент находился в ресторане. В зал на коленях вползла певица, которую не смутили многочисленные посетители. После этого звезда бросилась к ногам танцора и стала его умолять о помощи.