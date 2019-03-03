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Николай Цискаридзе рассказал о просьбе Лолиты Милявской поставить ее на пуанты

Николай Цискаридзе на шоу “Секрет на миллион” откровенно рассказал о просьбе Лолиты Милявской поставить ее на пуанты. Известная певица хотела привлечь звезду балета к своему номеру, и танцор в итоге решил ей помочь.
Николай Цискаридзе рассказал о просьбе Лолиты Милявской поставить ее на пуанты

Впервые на пуанты Лолита Милявская стала в 41-летнем возрасте, тогда у нее был совместный номер с Николаем Цискаридзе. Вместе пара появилась на сцене во время композиции “Как жаль”, ради чего артистка даже облачилась в пачку. Притом идея станцевать в тандеме пришла именно к певице, она просила артиста научить ее упражняться в пуантах, тянуть носок и выполнять другие элементы, предусмотренные балетом.
Николай Цискаридзе рассказал о просьбе Лолиты Милявской поставить ее на пуанты

Цискаридзе отметил, что в итоге Милявская отлично справилась со своей задачей, поскольку после окончания номера зал разразился аплодисментами. Притом вспоминая о сцене с просьбой, звезда балета признался, что в тот момент находился в ресторане. В зал на коленях вползла певица, которую не смутили многочисленные посетители. После этого звезда бросилась к ногам танцора и стала его умолять о помощи.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 12:46

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