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СМИ рассказали о мужчинах, которых любила и бросала Римма Маркова

В воскресенье, 3 марта, свой 93-й день рождения могла бы отметить известная советская актриса Римма Маркова, однако звезда скончалась в 2015 году. СМИ решили вспомнить о личной жизни артистки, о ее любимых мужчинах и расставании с ними.
СМИ рассказали о мужчинах, которых любила и бросала Римма Маркова

Первым возлюбленным Риммы Марковой стал военный летчик, он долго и красиво ухаживал за актрисой, поэтому она в итоге согласилась выйти за него. Однако мужчина ждал, что его избранница станет обычной женщиной, родит ему наследников и бросит карьеру, пока сама Маркова мечтала сниматься в кино, посвящая много времени учебе и работе, поэтому союз распался. Вторым ухажером актрисы стал парень по имени Борис, он был настоящим ловеласом, но после знакомства со звездой “Сладкой женщины” обещал остепениться. Затем Римме Марковой стало известно, что он продолжает вести разгульную жизнь, и пара рассталась.
СМИ рассказали о мужчинах, которых любила и бросала Римма Маркова

Третьим избранником и вторым законным мужем артистки оказался Владимир Никитин, пара долгие годы состояла в браке. Однако мужчина страдал от пристрастия к алкоголю, и лишь когда он пропил шубу жены и свой баян Маркова решила с ним расстаться. Следующим избранником актрисы стал испанец, который ради нее поселился в Москве, но мужчина постоянно донимал звезду сценами ревности, а после очередной ссоры вернулся на родину. Позже знаменитость признавалась, что никогда не любила последнего возлюбленного, ей просто нравилось, что он был добр к ней и проявлял заботу.



 
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Культура
Добавил: Курило Марина Сегодня, 12:30

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