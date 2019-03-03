Huawei P30 Pro с 10-кратным зумом показан на новом тизере
Представители компании Huawei поделились официальным тизером девайса P30 Pro, дебют которого намечен на конец марта. Смартфон, по мнению специалистов, будет выгодно выделяться возможностью десятикратного оптического зума.
Как известно, в рамках технологической выставки MWC-2019 корпорация Huawei показала несколько своих устройств, в том числе и флагманский Mate X. Впрочем, самая ожидаемая новинка компании это P30 Pro, и её тизер уже появился на просторах интернета, а продажи девайса стартуют уже 26 марта.
Аппарат получил модифицированные датчики фронтальной и основной камер, которые порадуют всех любителей фотосъемки. Объектив на задней панели расположен вертикально, а один из них и вовсе потребуется для 3D-сканирования лица. Получение качественных фотографий стало возможным благодаря технологии десятикратного оптического увеличения.
Как известно, в рамках технологической выставки MWC-2019 корпорация Huawei показала несколько своих устройств, в том числе и флагманский Mate X. Впрочем, самая ожидаемая новинка компании это P30 Pro, и её тизер уже появился на просторах интернета, а продажи девайса стартуют уже 26 марта.
Аппарат получил модифицированные датчики фронтальной и основной камер, которые порадуют всех любителей фотосъемки. Объектив на задней панели расположен вертикально, а один из них и вовсе потребуется для 3D-сканирования лица. Получение качественных фотографий стало возможным благодаря технологии десятикратного оптического увеличения.
Технологии
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 12:24