Huawei P30 Pro с 10-кратным зумом показан на новом тизере





Как известно, в рамках технологической выставки MWC-2019 корпорация Huawei показала несколько своих устройств, в том числе и флагманский Mate X. Впрочем, самая ожидаемая новинка компании это P30 Pro, и её тизер уже появился на просторах интернета, а продажи девайса стартуют уже 26 марта.Аппарат получил модифицированные датчики фронтальной и основной камер, которые порадуют всех любителей фотосъемки. Объектив на задней панели расположен вертикально, а один из них и вовсе потребуется для 3D-сканирования лица. Получение качественных фотографий стало возможным благодаря технологии десятикратного оптического увеличения.