Ирина Пинчук отказалась возвращаться на Дом-2

Ирина Пинчук рассказала, что для нее нет смысла возвращаться в Периметр, ведь там ее ничего уже не держит. Прежде экс-проектантка рассталась с другим участником реалити Валерием Блюменкранцом. Молодой человек тяжело переживал разрыв с избранницей, а сегодня и вовсе решил уйти из шоу.Тем временем в Сети появились слухи, что Ирина Пинчук закрутила роман с Романом Гриценко, молодые люди весело проводили время в отпуске, пока Валерий Блюменкранц страдал в Периметре. Теперь поклонники надеются, что участник "Дома-2" найдет возлюбленную в Москве, чтобы возобновить отношения.