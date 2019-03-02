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Ирина Пинчук отказалась возвращаться на Дом-2

Ирина Пинчук заявила, что больше не намерена возвращаться на проект "Дом-2". Девушка уже вернулась из Доминиканы, где отдыхала с друзьями, и теперь намерена задержаться в Москве.
Ирина Пинчук отказалась возвращаться на Дом-2

Ирина Пинчук рассказала, что для нее нет смысла возвращаться в Периметр, ведь там ее ничего уже не держит. Прежде экс-проектантка рассталась с другим участником реалити Валерием Блюменкранцом. Молодой человек тяжело переживал разрыв с избранницей, а сегодня и вовсе решил уйти из шоу.

Тем временем в Сети появились слухи, что Ирина Пинчук закрутила роман с Романом Гриценко, молодые люди весело проводили время в отпуске, пока Валерий Блюменкранц страдал в Периметре. Теперь поклонники надеются, что участник "Дома-2" найдет возлюбленную в Москве, чтобы возобновить отношения.



 
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ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 22:29

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