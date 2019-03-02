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Милена Безбородова показала архивный снимок в образе брюнетки

Милена Безбородова в Stories в Instagram опубликовала архивный снимок, сделанный три года назад. Оказалось, что в 16 лет участница проекта "Дом-2" была брюнеткой.
Милена Безбородова показала архивный снимок в образе брюнетки

До прихода на телестройку "Дом-2" Милена Безбородова выглядела совсем иначе, в чем ее поклонники смогли убедиться недавно, просматривая архивные снимки проектантки. На черно-белом фото девушка предстала в эффектном образе. Многие и не подозревали, что от природы у нее черный цвет волос.
Милена Безбородова показала архивный снимок в образе брюнетки

Фанаты за считанные часы оценили снимки Милены Безбородовой лайками и комментариями, а также отметили, что ей идет и блонд. Сейчас участница реалити строит отношения с Алексеем Безусом и во всем слушает своего молодого человека. Недавно проектант заявил, что хочет от избранницы наследника, и уже даже назначил дату зачатия ребенка. По словам Безуса, это событие должно произойти 18 марта.



 
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 22:21

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