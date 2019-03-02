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Тата и Валерий Блюменкранц вместе погуляли на вечеринке в честь дня рождения Захара Саленко

В минувшую пятницу участник проекта "Дом-2" Захар Саленко отпраздновал свой 24 день рождения. В честь праздника проектант закатил шумную вечеринку, куда пригласил коллег по проекту, а также Тату и Валерия Блюменкранца.
Тата и Валерий Блюменкранц вместе погуляли на вечеринке в честь дня рождения Захара Саленко

Сначала гости были приглашены в один из лучших ресторанов Москвы "Мясо&Рыба", а затем после ужина все отправились в ночной клуб. Когда все приглашенные собрались, им предложили аперитив, а затем уже можно было попробовать основные блюда, проведя время в компании друзей. Среди гостей на вечеринке оказались и экс-супруги Тата и Валерий Блюменкранц. Проектант был немного подавлен, скорее всего, он до сих пор переживает разрыв с Ириной Пинчук. Его бывшая избранница, наоборот, веселилась и флиртовала с молодыми людьми, а затем провела хорошо время на танцполе.

Среди друзей Захара Саленко на вечеринке также были Роман Гриценко, Анна Брянская, Даниил Сахнов, Виктор Литвинов и другие. Многие отметили рубашку именинника с необычным принтом. После ужина в ресторане веселье продолжилось на танцполе ночного клуба, где ребята провели время до самого утра.

Фотографии с празднования дня рождения Захар Саленко поспешил опубликовать на своей странице в Instagram, поклонники тут же принялись хвалить участника "Дома-2" за торжество, а также за стильный образ на празднике.



 
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ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 22:11

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