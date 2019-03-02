Саша Шева объявила о воссоединении с Витей Шароваровым

«Вот так встреча, неизбежно. Так грубо, кусай мои губы, натянуты струны. Нет лишней минуты на то, чтобы думать о наших проблемах, когда мы с тобой вдвоём. Ставим в который раз точку, но тут же опять запятая», — написала Шева под фото с Шароваровым.

«Огонь не вечен, господа. Но чем больше вы подкинете дров, тем дольше он будет гореть. Правда, материал стоит выбирать с хорошей теплоотдачей», — написал Виктор Шароваров.

Экс-проектантка Саша Шева рассказала в своем микроблоге Instagram, что они с Витей Шароваровым сильно поспешили, ведь не могут друг без друга, поэтому решили продолжать отношения. В доказательство звезда показала интимный снимок с возлюбленным.Сам бывший участник "Дома-2" Виктор Шароваров тоже опубликовал на своей странице откровенное фото с избранницей, подтвердив их воссоединение.Поклонники очень обрадовались за своих кумиров и отметили, что это было ожидаемо, ведь молодые люди всего лишь поссорились, а расставаться им было необязательно.