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СМИ: Концовки этих четырех сериалов были изменены во время съемок

В сериалах главной интригой всегда остается финальная развязка. Концовки этих четырех были изменены во время съемок, о чем рассказали СМИ.

СМИ: Концовки этих четырех сериалов были изменены во время съемок

Сериал «Как я встретил вашу маму» в течение 10 сезонов заставлял фанатов переживать и даже додумывать историю. Развязка ситкома вызвала бурное негодование у зрителей. Возлюбленная главного героя погибает от страшной болезни, а его дети предлагают ему взглянуть на их тетю. Таким финал этой истории не мог представить никто.

СМИ: Концовки этих четырех сериалов были изменены во время съемок

Финал телесериала «Касл» был бы не менее неожиданным, если бы зрителям был представлен второй вариант завершения. Режиссером было снято два эпизода с концовкой, один из которых предполагал продолжение комедийной драмы. Но на экраны вышел только тот, который закончился вполне логично.

СМИ: Концовки этих четырех сериалов были изменены во время съемок

Счастливый конец в многосерийном триллере «Настоящий детектив» изначально не рассматривался режиссером Ником Пиццолатто. Ранение главных героев маньяком должно было быть смертельным. Именно так видел автор героическую смерть детективов. Но в схватке с убийцей главные герои все же выжили.

СМИ: Концовки этих четырех сериалов были изменены во время съемок

В «Дневниках вампира» пересмотреть финальную часть сезона пришлось из-за ухода из проекта главной героини сериала, которую сыграла актриса Нина Добрев. Братья Сальваторе должны были спасти именно ее ценой собственной жизни, но так как смысла в этом больше не было, режиссер решила оставить идею со спасением, но уже не девушки, а вымышленного города.



 
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Культура
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 07:30

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