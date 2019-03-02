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Отец рэпера Децла Александр Толмацкий объявил “войну” его вдове

Отец покойного Децла Александр Толмацкий решил объявить “войну” вдове рэпера Юлии Толмацкой. Об этом последняя рассказала общественности посредством публикации в сети Instagram.
Отец рэпера Децла Александр Толмацкий объявил “войну” его вдове

По словам Юлии Толмацкой, родственники Децла настаивают на том, чтобы внук, сын рэпера, воспитывался бабушкой, будущее творчества покойного артиста будет решать “дедушка”, пока ей посоветовали отправляться на поиски нового мужа. Прежде вдова Кирилла Толмацкого высказывалась о том, что после смерти супруга ее “защищает бог”, и она не хочет становиться причиной негативных эмоций со стороны хороших людей.
Отец рэпера Децла Александр Толмацкий объявил “войну” его вдове

Между Александром Толмацким и Децлом в течение последних лет наблюдался конфликт, на фоне чего отец и сын продолжительное время не общались между собой. Своего внука Анатолия продюсер впервые увидел, когда пришел на похороны наследника. Впрочем, мальчик не слишком стремится общаться с дедушкой, игнорируя его попытки наладить родственные связи.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:43

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