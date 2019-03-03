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СМИ выяснили, о чем мечтают участники шоу “Последний герой” на острове

В связи со стартом показа шоу “Последний герой” СМИ решили выяснить, о чем мечтают участники на острове. Без привычных благ, доступных в цивилизации, звездам и экстрасенсам пришлось прожить 39 дней.
СМИ выяснили, о чем мечтают участники шоу “Последний герой” на острове

Илья Глинников, известный по сериалу “Интерны”, сперва думал захватить с собой парашют, но из-за перевеса решил остановить выбор на блокноте и ручке. Больше всего на острове он мечтал о хачапури или хинкали, а также в свободные минуты старался работать над сценарием фильма, желая снять что-то свое. Ирина Безрукова на съемки “Последнего героя” взяла зеркало, а ее главной мечтой являлся крепкий и долгий сон на удобной постели, передает “СтарХит”. Юлия Александрова с собой привезла спальный мешок, поскольку для нее важен хороший отдых, а мечтала большую часть времени о булочках и пончиках.
СМИ выяснили, о чем мечтают участники шоу “Последний герой” на острове

Татьяна Ларина на съемки захватила пояс для спины, а в списке ее пожеланий тоже оказалась еда, в том числе жареная картошка и селедка. Намтар Энзигаль привез с собой одежду и особый амулет, а на острове не отказался бы от шашлыка. Николь Кузнецова решила прихватить туристический коврик, на съемках мечтая о бургере или пицце.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 07:00

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