Поклонники поздравили Наталью Подольскую с беременностью

Внимательные фанаты смогли разглядеть у артистки округлившийся живот и решили, что слова пары о желании завести второго ребенка воплотились в жизнь. Пользователи также заметили, что черты лица у звезды стали крупнее, а это может свидетельствовать об отечности на первых сроках беременности. Свое интересное положение сама певица никак не комментирует, однако подписчики в социальной сети уже активно поздравляют семейство с радостной вестью.Владимир Пресняков и Наталья Подольская уже воспитывают 4-летнего сына Артемия. Недавно супруги были удостоены звания «Пара года».