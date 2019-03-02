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Поклонники поздравили Наталью Подольскую с беременностью

Опубликованные в Сети снимки с недавнего мероприятия стали причиной бурных обсуждений о скором пополнении в семействе Натальи Подольской и Владимира Преснякова. Поклонники уже поспешили поздравить певицу с беременностью на ее страничке в Instagram.

Поклонники поздравили Наталью Подольскую с беременностью

Внимательные фанаты смогли разглядеть у артистки округлившийся живот и решили, что слова пары о желании завести второго ребенка воплотились в жизнь. Пользователи также заметили, что черты лица у звезды стали крупнее, а это может свидетельствовать об отечности на первых сроках беременности. Свое интересное положение сама певица никак не комментирует, однако подписчики в социальной сети уже активно поздравляют семейство с радостной вестью.

Владимир Пресняков и Наталья Подольская уже воспитывают 4-летнего сына Артемия. Недавно супруги были удостоены звания «Пара года».



 
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 22:30

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