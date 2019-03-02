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Зрители обвинили ведущую шоу “Давай поженимся” Розу Сябитову в лицемерии

Зрители начали массово обвинять Розу Сябитову в лицемерии. Причиной для обиды со стороны поклонников послужило недавнее заявление ведущей популярного шоу “Давай поженимся”.
Зрители обвинили ведущую шоу “Давай поженимся” Розу Сябитову в лицемерии

В своем профиле в Instagram Роза Сябитова разместила пост, где призналась, что ей не по душе некоторые участники шоу “Давай поженимся!”, и она считает их “фриками”. Публике такие личности почему-то нравятся, как и скандалы, поэтому отправляясь на очередные съемки, теледива старается думать не о том, что нравится ей, а о том, что любит зритель. У поклонников она поинтересовалась, как часто им приходится “надевать маски”, чтобы таким образом угодить окружающим.

Многие подписчики в ответ раскритиковали Розу Сябитову, открыто обвинив кумира в лицемерии. Публике не понравилось, что телеведущая на самом деле притворяется перед участниками шоу, ведь зрителям она казалась искренней. Кроме того, фолловеры настаивают, что и сами устали от многочисленных скандалов на ТВ.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 21:30

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