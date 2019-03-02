Зрители обвинили ведущую шоу “Давай поженимся” Розу Сябитову в лицемерии

В своем профиле в Instagram Роза Сябитова разместила пост, где призналась, что ей не по душе некоторые участники шоу “Давай поженимся!”, и она считает их “фриками”. Публике такие личности почему-то нравятся, как и скандалы, поэтому отправляясь на очередные съемки, теледива старается думать не о том, что нравится ей, а о том, что любит зритель. У поклонников она поинтересовалась, как часто им приходится “надевать маски”, чтобы таким образом угодить окружающим.Многие подписчики в ответ раскритиковали Розу Сябитову, открыто обвинив кумира в лицемерии. Публике не понравилось, что телеведущая на самом деле притворяется перед участниками шоу, ведь зрителям она казалась искренней. Кроме того, фолловеры настаивают, что и сами устали от многочисленных скандалов на ТВ.