Специалисты рассказали, сколько лет должен прослужить аккумулятор





Виной всему химические реакции внутри него, в результате которых начинается образование сульфата свинца, перекрывающего пластины и не дающего батарее функционировать. Кроме того, срок её эксплуатации уменьшится в случае частой разрядки. Например, это случается тогда, когда водитель часто управляет машиной в холодную погоду или в связи с плохим контактом на клеммах. Рекомендуется следить за окислами и налетом на клеммах, и вовремя очищать и обрабатывать мотор.Владелец транспортного средства должен задуматься, если машина начинает тяжелее заводиться, или у неё «подмигивают» фары. При самом оптимальном варианте аккумулятор служит не менее 6 лет, но при его правильной эксплуатации этот срок увеличивается примерно на 30%.