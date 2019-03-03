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Специалисты рассказали, сколько лет должен прослужить аккумулятор

Эксперты дали советы автомобилистам о замене аккумулятора и рассказали о сроках его эксплуатации. По словам специалистов, аккумулятор высокого качества, устанавливающийся на заводе, всё равно когда-то выйдет из строя.
Специалисты рассказали, сколько лет должен прослужить аккумулятор

Виной всему химические реакции внутри него, в результате которых начинается образование сульфата свинца, перекрывающего пластины и не дающего батарее функционировать. Кроме того, срок её эксплуатации уменьшится в случае частой разрядки. Например, это случается тогда, когда водитель часто управляет машиной в холодную погоду или в связи с плохим контактом на клеммах. Рекомендуется следить за окислами и налетом на клеммах, и вовремя очищать и обрабатывать мотор.

Владелец транспортного средства должен задуматься, если машина начинает тяжелее заводиться, или у неё «подмигивают» фары. При самом оптимальном варианте аккумулятор служит не менее 6 лет, но при его правильной эксплуатации этот срок увеличивается примерно на 30%.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 06:00

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