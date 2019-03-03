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Михаил Боярский рассказал в шоу “Однажды..”, почему избегает публики и терпит насмешки

Михаил Боярский в студии шоу “Однажды..” на НТВ откровенно рассказал, почему избегает публики, а также вынужден терпеть насмешки. Соответствующий выпуск выйдет в эфир уже 2 марта.
Михаил Боярский рассказал в шоу “Однажды..”, почему избегает публики и терпит насмешки

В рамках шоу Михаил Боярский раскроет множество подробностей из своей личной жизни. В частности, звезда отечественного кино поделится, какие жизненные уроки преподает собственным внукам, а также по какой причине родные запрещают ему петь дома. В передаче станет известно, с чего начинался творческий путь знаменитости, и в каких проектах ему приходилось принимать участие, чтобы заработать на жизнь.

Боярский решился раскрыть, почему в последнее время так активно избегает публичной жизни, и по какой причине терпит насмешки. Более подробно артист затронет и некоторые подробности отношений с Ларисой Луппиан и детьми, а также вспомнит о наиболее счастливом и ярком дне в его жизни. На откровения музыкант согласился в честь приближения 70-летнего юбилея.



 
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Культура
Добавил: Курило Марина Сегодня, 05:00

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