Михаил Боярский рассказал в шоу “Однажды..”, почему избегает публики и терпит насмешки





В рамках шоу Михаил Боярский раскроет множество подробностей из своей личной жизни. В частности, звезда отечественного кино поделится, какие жизненные уроки преподает собственным внукам, а также по какой причине родные запрещают ему петь дома. В передаче станет известно, с чего начинался творческий путь знаменитости, и в каких проектах ему приходилось принимать участие, чтобы заработать на жизнь.Боярский решился раскрыть, почему в последнее время так активно избегает публичной жизни, и по какой причине терпит насмешки. Более подробно артист затронет и некоторые подробности отношений с Ларисой Луппиан и детьми, а также вспомнит о наиболее счастливом и ярком дне в его жизни. На откровения музыкант согласился в честь приближения 70-летнего юбилея.