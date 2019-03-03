Опубликован ТОП-3 самых надежных мощных моторов современности





Третье место осталось за творением альянса Hyundai-Kia-Mitsubishi под названием G4KE/4B12, который сейчас присутствует в таких моделях, как Hyundai Sonata, Kia Optima, Mitsubishi Outlander. Движок на 2,4 литра генерирует в среднем 175-180 лошадиных сил, а его ресурс превышает показатель в 250 000 километров, изредка достигая результата в полмиллиона километров. Вторая строчка досталась Toyota 2GR-FE – 3,5-литровая силовая установка выпускается уже более 11 лет, а её мощность достигает 295 лошадиных сил. В среднем, мотор может прослужить до 300 000 километров, а из-за простой конструкции его довольно легко починить.Лидером рейтинга был признан Nissan VQ37VHR за высокое качество сборки и продуманность. Рабочий объем мотора – 3,7 литра, а его максимальная мощность – свыше 350 лошадиных сил. На сегодняшний день этот движок устанавливается во многих моделях Infiniti и Nissan.