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Опубликован ТОП-3 самых надежных мощных моторов современности

Как известно, век безотказных моторов вскоре закончится. Это объясняется тем, что согласно нынешним маркетинговым стратегиям автопроизводители просят конструкторов применять не самые надежные узлы и агрегаты с целью большего заработка на покупателях. Специалисты решили выделить 3 силовых установки, выделяющиеся не только высокой мощностью, но и надежностью.
Опубликован ТОП-3 самых надежных мощных моторов современности

Третье место осталось за творением альянса Hyundai-Kia-Mitsubishi под названием G4KE/4B12, который сейчас присутствует в таких моделях, как Hyundai Sonata, Kia Optima, Mitsubishi Outlander. Движок на 2,4 литра генерирует в среднем 175-180 лошадиных сил, а его ресурс превышает показатель в 250 000 километров, изредка достигая результата в полмиллиона километров. Вторая строчка досталась Toyota 2GR-FE – 3,5-литровая силовая установка выпускается уже более 11 лет, а её мощность достигает 295 лошадиных сил. В среднем, мотор может прослужить до 300 000 километров, а из-за простой конструкции его довольно легко починить.

Лидером рейтинга был признан Nissan VQ37VHR за высокое качество сборки и продуманность. Рабочий объем мотора – 3,7 литра, а его максимальная мощность – свыше 350 лошадиных сил. На сегодняшний день этот движок устанавливается во многих моделях Infiniti и Nissan.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 04:00

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