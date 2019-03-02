Артист Николай Цискаридзе раскрыл правду о своем отце

В биографии балетмейстера приводится информация, что его отцом является известный музыкант Максим Цискаридзе. При этом Николай Цискаридзе такие сведения называет не соответствующими действительности. Своего родителя звезда балета не знал, и долгое время даже не интересовался, кто он, а когда уже будучи взрослым попытался спросить, мать ловко перевела тему. Позже ему все же удалось узнать, что у его родителя была другая семья, попытки наладить общение с сыном он не предпринимал, и не дожил до того момента, когда Цискаридзе стал настоящей знаменитостью.Танцор отметил, что его растил потрясающий отчим, который во всем пытался угождать приемному сыну. Однако переезжать в Москву он не захотел, и фактически ради наследника мать пожертвовала собственной личной жизнью.