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Артист Николай Цискаридзе раскрыл правду о своем отце

Отечественный артист балета Николай Цискаридзе раскрыл общественности правду о своем отце. Откровения звезды прозвучали в рамках передачи “Секрет на миллион” с Лерой Кудрявцевой.
Артист Николай Цискаридзе раскрыл правду о своем отце

В биографии балетмейстера приводится информация, что его отцом является известный музыкант Максим Цискаридзе. При этом Николай Цискаридзе такие сведения называет не соответствующими действительности. Своего родителя звезда балета не знал, и долгое время даже не интересовался, кто он, а когда уже будучи взрослым попытался спросить, мать ловко перевела тему. Позже ему все же удалось узнать, что у его родителя была другая семья, попытки наладить общение с сыном он не предпринимал, и не дожил до того момента, когда Цискаридзе стал настоящей знаменитостью.

Танцор отметил, что его растил потрясающий отчим, который во всем пытался угождать приемному сыну. Однако переезжать в Москву он не захотел, и фактически ради наследника мать пожертвовала собственной личной жизнью.



 
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Культура
Добавил: Курило Марина Сегодня, 23:00

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