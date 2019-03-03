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В новом сезоне шоу «Ты супер!» зрители увидят противостояние новичков и старожил проекта

В этом году на телеканале НТВ выйдет в эфир третий сезон детского вокального шоу «Ты супер!». В новых выпусках зрители увидят противостояние новичков и старожил проекта.

В новом сезоне шоу «Ты супер!» зрители увидят противостояние новичков и старожил проекта

Этот проект создан для детей, чьи мечты не сбываются по щелчку пальцев. На этот раз участниками станут ребята из 10 стран, а проект получит статус международного. Организаторы уверяют, что детские грезы здесь обязательно станут реальностью. В этом году в шоу 21 участник, впервые ступивший на сцену, будет соревноваться с 36-ю фаворитами прошлых сезонов.

Ведущим проекта останется Вадим Такменев. Судейский состав до сих пор остается загадкой, но точно известно, что в команде жюри будет присутствовать Диана Арбенина. Никаких предположений нет и касательно главного приза для победителя, но с уверенностью можно утверждать, что он осуществит его мечту.



 
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ШоуБиз
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 03:00

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