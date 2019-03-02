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Впавший в депрессию после отъезда жены и сына Влад Топалов пришел в себя

Влад Топалов признался, что пришел в себя после отъезда Регины Тодоренко с сыном на отдых в ОАЭ. Об этом отечественный певец рассказал посредством публикации в Instagram.
Впавший в депрессию после отъезда жены и сына Влад Топалов пришел в себя

Накануне в своем профиле Влад Топалов рассказал о том, что впал в уныние из-за отсутствия жены, которая увезла сына в ОАЭ на две недели. По словам артиста, ему грустно и пусто дома, он чувствует апатию и ничего не хочет. Однако после разговора с Региной Тодоренко и вида ее и сына, наслаждающихся солнцем, певец пришел в себя. Также улучшить самочувствие ему помогли слова поддержки со стороны подписчиков.

С новыми силами Влад Топалов отправился на студию, отметив, что с утра успел посетить церковь, а еще его порадовала погода на улице. В комментариях многие фолловеры пожелали супругу Регины Тодоренко хорошего настроения, призвав не расстраиваться и занять себя чем-то на этот период. Также юзеры поблагодарили кумира за подаренный им заряд позитива.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 22:00

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