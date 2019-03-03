Tesla представила систему защиты своих машин от угона





Не секрет, что машины от Tesla – высокотехнологичные и пользующиеся немалой популярностью среди угонщиков. Они используют брелок, автоматически открывающий нужную дверь и отключающий сигнализацию на расстоянии 2 метров от транспорта. Со временем злоумышленники увеличили радиус данного сигнала, а также создали его аналоги, поэтому процесс проникновения в машину существенно облегчился.Эксперты компании Tesla в ответ создали сложную систему четырехзначного пароля, ввод которого необходим после разблокировки для борьбы с подобными угонами. Преступники с трудом смогли взломать и эту защиту при помощи анализа отпечатков пальцев на дисплее, наугад подобрав нужную комбинацию. Данный метод теперь тоже не сработает, ведь цифровая панель появится в случайном месте на экране.