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Tesla представила систему защиты своих машин от угона

Разработчики бренда Tesla придумали необычный способ защиты транспортного средства от угонщиков. Рассматриваемую систему защиты удалось получить в результате аналитики совершенных краж.
Tesla представила систему защиты своих машин от угона

Не секрет, что машины от Tesla – высокотехнологичные и пользующиеся немалой популярностью среди угонщиков. Они используют брелок, автоматически открывающий нужную дверь и отключающий сигнализацию на расстоянии 2 метров от транспорта. Со временем злоумышленники увеличили радиус данного сигнала, а также создали его аналоги, поэтому процесс проникновения в машину существенно облегчился.

Эксперты компании Tesla в ответ создали сложную систему четырехзначного пароля, ввод которого необходим после разблокировки для борьбы с подобными угонами. Преступники с трудом смогли взломать и эту защиту при помощи анализа отпечатков пальцев на дисплее, наугад подобрав нужную комбинацию. Данный метод теперь тоже не сработает, ведь цифровая панель появится в случайном месте на экране.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 02:00

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