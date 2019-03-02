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Ани Лорак покорила поклонников снимком в красном платье

Известная певица Ани Лорак покорила своих многочисленных поклонников снимком, для которого она позирует в ярком красном платье. Соответствующий пост появился на странице 40-летней певицы в сети Instagram.
Ани Лорак покорила поклонников снимком в красном платье

В своем профиле Ани Лорак поделилась новым снимком, где она позирует в красном платье, открывающем плечи и зону декольте певицы. Свой образ знаменитость дополнила распущенными волосами, босоножками на каблуке и улыбкой, призывая поклонников улыбаться в ответ. По мнению артистки, улыбка является самым быстродействующим антибиотиком.

В комментариях фолловеры высоко оценили внешний вид своего кумира, многие отметили, что Ани Лорак выглядит потрясающе практически в любом образе. Также некоторые подписчики заявили, что певице очень к лицу красный и ей следует как можно чаще надевать подобные наряды. Сейчас знаменитость активно гастролирует по городам России со своим масштабным шоу “Дива”, успев посетить уже ряд населенных пунктов.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:55

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