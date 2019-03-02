Ани Лорак покорила поклонников снимком в красном платье

В своем профиле Ани Лорак поделилась новым снимком, где она позирует в красном платье, открывающем плечи и зону декольте певицы. Свой образ знаменитость дополнила распущенными волосами, босоножками на каблуке и улыбкой, призывая поклонников улыбаться в ответ. По мнению артистки, улыбка является самым быстродействующим антибиотиком.В комментариях фолловеры высоко оценили внешний вид своего кумира, многие отметили, что Ани Лорак выглядит потрясающе практически в любом образе. Также некоторые подписчики заявили, что певице очень к лицу красный и ей следует как можно чаще надевать подобные наряды. Сейчас знаменитость активно гастролирует по городам России со своим масштабным шоу “Дива”, успев посетить уже ряд населенных пунктов.