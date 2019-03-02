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Внучка Софии Ротару удивила поклонников пикантной фотосессией

Внучка известной украинской артистки Софии Ротару удивила своих поклонников пикантной фотосессией. Соответствующие фото появились на странице 17-летней Сони Евдокименко в Instagram.
Внучка Софии Ротару удивила поклонников пикантной фотосессией

Сейчас внучка Софии Ротару находится во Франции, откуда делится с поклонниками многочисленными снимками. На нескольких новых фото Соня Евдокименко позирует в халате во время пребывания в одном из отелей Парижа. На первом кадре начинающая модель сидит за столом во время завтрака, немного оголив плече. Второй снимок получен в процессе посещения родственницей известной артистки SPA, куда она пришла в купальнике, накинув сверху все тот же халат.

Многие поклонники Сони Евдокименко бурно отреагировали на такие публикации и стали засыпать внучку Софии Ротару комплиментами. По мнению интернет-аудитории, девушка растет настоящей красавицей и с такими внешними данными и параметрами наверняка добьется успеха в модельном бизнесе без особых усилий.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:46

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