Внучка Софии Ротару удивила поклонников пикантной фотосессией

Сейчас внучка Софии Ротару находится во Франции, откуда делится с поклонниками многочисленными снимками. На нескольких новых фото Соня Евдокименко позирует в халате во время пребывания в одном из отелей Парижа. На первом кадре начинающая модель сидит за столом во время завтрака, немного оголив плече. Второй снимок получен в процессе посещения родственницей известной артистки SPA, куда она пришла в купальнике, накинув сверху все тот же халат.Многие поклонники Сони Евдокименко бурно отреагировали на такие публикации и стали засыпать внучку Софии Ротару комплиментами. По мнению интернет-аудитории, девушка растет настоящей красавицей и с такими внешними данными и параметрами наверняка добьется успеха в модельном бизнесе без особых усилий.