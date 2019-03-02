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Кайли Дженнер решила не расставаться с изменившим ей Трэвисом Скоттом

Кайли Дженнер приняла решение не расставаться с Трэвисом Скоттом после новости об измене рэп-исполнителя. По данным таблоидов, на такой шаг представительница семейства Кардашьян пошла ради общей дочери.
Кайли Дженнер решила не расставаться с изменившим ей Трэвисом Скоттом

По утверждениям близких к паре источников, доказательства измены Кайли Дженнер нашла в телефоне возлюбленного, но даже при этом он отрицал, что обманывал модель. Несколько дней Трэвис Скотт и сестра Ким Кардашьян пытались прийти к общему решению в рамках диалога. Несмотря на то, что для звезды такой поступок возлюбленного стал ударом, она решила не расставаться с ним и дать еще один шанс, поскольку не хочет причинять боль их общей дочери Сторми.
Кайли Дженнер решила не расставаться с изменившим ей Трэвисом Скоттом

После того, как прозвучали обвинения в адрес рэпера, последний неожиданно отменил свой концерт в Нью-Йорке. Представитель музыканта утверждает, что Трэвис Скотт заболел и чувствует себя нехорошо, однако настоящей причиной такого решения артиста СМИ со ссылкой на знакомые с ситуацией источники называют скандал с Кайли Дженнер.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:37

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